Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
piogge torrenziali

Maltempo in Lombardia, oltre 70 interventi dei vigili del fuoco

Colpite principalmente le province di Como, Monza e Varese, dove si sono registrati allagamenti e smottamenti

22 Set 2025 - 13:17
01:16 

Un’intensa ondata di maltempo ha colpito il territorio lombardo, con particolare intensità nelle province di Como, Monza e Varese, causando per lo più allagamenti e smottamenti. A Turate (CO) i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista bloccato in un sottopasso allagato. Alle 7:00 una frana ha invaso la SP ex SS 583 in via Torno, tra Como e Blevio, coinvolgendo una vettura senza causare feriti ma rendendo necessaria la chiusura della strada. Un’altra frana si è verificata lungo la SS344 in località Villaggio Montelago nel comune di Brusimpiano (VA), mentre a Lavena Ponte Tresa l’esondazione di un torrente ha causato criticità in via Ungheria e nelle strade limitrofe. La SS 340 Regina risulta interdetta al transito nel comune di Argegno per materiale sulla sede stradale.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri