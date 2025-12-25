Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
La bomba d'acqua

Maltempo in Emilia Romagna, a Natale scatta l'allerta rossa

Evacuazioni a San Lazzaro (Bologna), frane e allarme per i livelli dei fiumi

di Mauro Giordano
25 Dic 2025 - 18:46
01:25 
maltempo