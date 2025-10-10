Logo Tgcom24
GRAVI DISAGI

Maltempo in El Salvador: allagamenti e disagi in molte zone del Paese

Nelle vicinanze del mercato di Colón, un tassista ha abbandonato il mezzo per mettersi in salvo a causa del repentino innalzamento del livello dell'acqua.

10 Ott 2025 - 11:31
Forti piogge hanno provocato allagamenti e danni in diverse aree di El Salvador. A Santa Ana, un'auto è stata trascinata dalla corrente e un'altra si è ribaltata per via dell'acqua alta. Su Los 44 Boulevard, un albero è crollato su un veicolo e il marciapiede è ceduto, causando gravi disagi alla circolazione. Nelle vicinanze del mercato di Colón, un tassista ha abbandonato il mezzo per mettersi in salvo a causa del repentino innalzamento del livello dell'acqua.