Maltempo in El Salvador: allagamenti e disagi in molte zone del Paese

Forti piogge hanno provocato allagamenti e danni in diverse aree di El Salvador. A Santa Ana, un'auto è stata trascinata dalla corrente e un'altra si è ribaltata per via dell'acqua alta. Su Los 44 Boulevard, un albero è crollato su un veicolo e il marciapiede è ceduto, causando gravi disagi alla circolazione. Nelle vicinanze del mercato di Colón, un tassista ha abbandonato il mezzo per mettersi in salvo a causa del repentino innalzamento del livello dell'acqua.