Maltempo, frana nell'Avellinese: vigili del fuoco al lavoro

Una frana di grandi dimensioni ha interessato il Monte Partenio, in provincia di Avellino, dopo le forti piogge. Lo smottamento ha bloccato la strada statale che conduce al santuario di Montevergine, nel territorio di Ospedaletto d'Alpinolo. Non risultano persone coinvolte. Dalle prime ore del mattino sono entrate in azione numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Avellino, Napoli e Salerno per mettere in sicurezza l’area e valutare l’estensione dello smottamento.