Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
sul Monte Partenio

Maltempo, frana nell'Avellinese: vigili del fuoco al lavoro

Detriti e fango hanno invaso la statale dopo le piogge intense della notte.

27 Nov 2025 - 11:29
00:34 

Una frana di grandi dimensioni ha interessato il Monte Partenio, in provincia di Avellino, dopo le forti piogge. Lo smottamento ha bloccato la strada statale che conduce al santuario di Montevergine, nel territorio di Ospedaletto d'Alpinolo. Non risultano persone coinvolte. Dalle prime ore del mattino sono entrate in azione numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Avellino, Napoli e Salerno per mettere in sicurezza l’area e valutare l’estensione dello smottamento.