Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Maltempo, anche alcuni neonati tra le persone evacuate da un camping a Lignano Sabbiadoro

Strade allagate in Friuli Venezia Giulia, la situazione più complessa tra Udine e Gorizia

11 Set 2025 - 11:44
00:38 

I vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno effettuato un centinaio di interventi a causa del maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sulla regione. Le criticità principali si sono rilevate tra Udine e Gorizia, in particolare a Grado, Sagrado, Ronchi dei Legionari, Staranzano, Turriaco e a Lignano Sabbiadoro, dove da un camping allagato sono state evacuate 30 persone in difficoltà, tra cui anche alcuni neonati.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri