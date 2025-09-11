Maltempo, anche alcuni neonati tra le persone evacuate da un camping a Lignano Sabbiadoro

I vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno effettuato un centinaio di interventi a causa del maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sulla regione. Le criticità principali si sono rilevate tra Udine e Gorizia, in particolare a Grado, Sagrado, Ronchi dei Legionari, Staranzano, Turriaco e a Lignano Sabbiadoro, dove da un camping allagato sono state evacuate 30 persone in difficoltà, tra cui anche alcuni neonati.