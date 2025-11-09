Malta annuncia il piano natalità: "La più grande sfida del nostro tempo"

Il calo demografico di Malta "è la più grande sfida del nostro tempo". A dirlo è il ministro delle Finanze Clyde Caruana, che ha mostrato preoccupazione per il basso tasso di fecondità sull'isola. Secondo Eurostat, infatti, il dato si attesta all'1.06, molto lontano dalla media europea, pari a 1.38. Il governo ha annunciato regimi fiscali agevolati per i genitori che hanno almeno due figli.