Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
meno tasse alle famiglie

Malta annuncia il piano natalità: "La più grande sfida del nostro tempo"

Il governo ha annunciato regimi fiscali agevolati per i genitori che hanno almeno due figli

di Leonardo Mochi
09 Nov 2025 - 18:55
01:28 

Il calo demografico di Malta "è la più grande sfida del nostro tempo". A dirlo è il ministro delle Finanze Clyde Caruana, che ha mostrato preoccupazione per il basso tasso di fecondità sull'isola. Secondo Eurostat, infatti, il dato si attesta all'1.06, molto lontano dalla media europea, pari a 1.38. Il governo ha annunciato regimi fiscali agevolati per i genitori che hanno almeno due figli.

malta
natalita