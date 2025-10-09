Logo Tgcom24
RECUPERATO IN ELICOTTERO

Malore su un peschereccio, marinaio soccorso al largo di Chioggia

L'intervento è stato condotto dai vigili del fuoco, che hanno trasportato l'uomo fino al punto d'incontro con il personale sanitario, per consentirne il trasferimento in ospedale

09 Ott 2025 - 16:05
00:46 

Un marinaio colto da un malore mentre si trovava a bordo di un peschereccio al largo di Chioggia, in provincia di Venezia, è stato soccorso con l'ausilio di un elicottero. L'intervento è stato condotto dai vigili del fuoco, che hanno trasportato l'uomo fino al punto d'incontro con il personale sanitario, per consentirne l'immediato trasferimento verso una struttura ospedaliera. Decisivo il tempestivo coordinamento dei soccorsi in mare.