Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
CENTINAIA DI VISITATORI

Magia di Halloween a Dublino: il festival delle zucche illumina Newbridge House

L'evento celebra Halloween con migliaia di zucche intagliate a mano, disposte in impressionanti installazioni artistiche e luminose

29 Ott 2025 - 15:13
01:10 

Il parco di Newbridge House a Donabate, Dublino, si è trasformato in uno spettacolo luminoso per il festival all'aperto "Pumpkins After Dark". L'evento celebra Halloween con migliaia di zucche intagliate a mano, disposte in impressionanti installazioni artistiche e luminose. I filmati diffusi mostrano i display che celebrano l'arte, la narrazione e lo spirito della festa, creando un'atmosfera unica per i visitatori. Il festival offre un'esperienza suggestiva per immergersi nelle tradizioni di Halloween.