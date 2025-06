Maggio rovente, Europa verso la siccità: fiumi ai minimi storici

Maggio 2025 è stato il secondo più caldo di sempre in Europa, superato solo dal 2024, con una temperatura media globale superiore di 1,4 °C rispetto all’era preindustriale. I dati Copernicus segnalano un clima sempre più estremo, con i fiumi europei al minimo dal 1992 e un diffuso stato di siccità. Allarme per l’agricoltura, soprattutto nell’Europa nordoccidentale, ma anche in Turchia, Ucraina e Russia. Le anomalie toccano anche le Americhe, l’Asia centrale e l’oceano Atlantico, con temperature marine insolitamente alte.