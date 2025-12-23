Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
sulle una musica natalizia

Maduro balla con un robot umanoide

Il presidente venezuelano si esibisce in tv di stato con un partner robotico dotato di intelligenza artificiale durante una fiera commerciale a Caracas

23 Dic 2025 - 09:13
00:29 

Nicolas Maduro ha sorpreso tutti con un'esibizione decisamente fuori dall'ordinario: un ballo in compagnia di un robot dotato di intelligenza artificiale che si muoveva a ritmo di gaita, una tradizionale musica natalizia venezuelana. La scena surreale è andata in onda sulla televisione di stato durante l'inaugurazione di Expo Motores Productivos 2025, una fiera commerciale che riunisce produttori di vari settori a Caracas.

Le immagini trasmesse mostrano il presidente venezuelano ballare accanto al robot umanoide, che seguiva il ritmo della musica festiva muovendosi in sincronia con lui. Un momento che ha unito folclore tradizionale e tecnologia futuristica in una combinazione quanto meno inaspettata. L'episodio si aggiunge alla lunga lista di apparizioni pubbliche eccentriche del leader venezuelano, sempre attento a creare momenti mediatici durante eventi ufficiali trasmessi dai canali governativi.

video evidenza