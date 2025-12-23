Maduro balla con un robot umanoide

Il presidente venezuelano si esibisce in tv di stato con un partner robotico dotato di intelligenza artificiale durante una fiera commerciale a Caracas
Nicolas Maduro ha sorpreso tutti con un'esibizione decisamente fuori dall'ordinario: un ballo in compagnia di un robot dotato di intelligenza artificiale che si muoveva a ritmo di gaita, una tradizionale musica natalizia venezuelana. La scena surreale è andata in onda sulla televisione di stato durante l'inaugurazione di Expo Motores Productivos 2025, una fiera commerciale che riunisce produttori di vari settori a Caracas.
Le immagini trasmesse mostrano il presidente venezuelano ballare accanto al robot umanoide, che seguiva il ritmo della musica festiva muovendosi in sincronia con lui. Un momento che ha unito folclore tradizionale e tecnologia futuristica in una combinazione quanto meno inaspettata. L'episodio si aggiunge alla lunga lista di apparizioni pubbliche eccentriche del leader venezuelano, sempre attento a creare momenti mediatici durante eventi ufficiali trasmessi dai canali governativi.