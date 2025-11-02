Logo Tgcom24
per venti giorni

Madrid, scambia un Picasso per un pacco Amazon e lo tiene nella sua portineria

A custodirlo, senza saperlo, una portinaia di 69 anni, Dolores, insieme al marito Armando. L'opera, Natura morta con chitarra, datata 1919, sarebbe dovuta arrivare a Granada per una mostra

di Viviana Guglielmi
02 Nov 2025 - 14:57
01:28 

Ha scambiato un quadro di Picasso per un pacco Amazon. A Madrid un capolavoro da seicentomila euro è rimasto per venti giorni nella guardiola di un palazzo accanto a riviste e scatoloni. A custodirlo, senza saperlo, una portinaia di 69 anni, Dolores, insieme al marito Armando. L'opera, Natura morta con chitarra, datata 1919, sarebbe dovuta arrivare a Granada per una mostra.

picasso
