TENSIONE POLITICA IN SPAGNA

Madrid, folla in piazza contro Sanchez: la protesta travolge il governo

Decine di migliaia di persone chiedono le dimissioni del premier dopo lo scandalo che ha coinvolto un ex ministro

01 Dic 2025 - 13:48
00:34 

La Capitale spagnola è stata teatro di una grande manifestazione contro il premier Pedro Sanchez. Decine di migliaia di sostenitori del Partito Popolare si sono radunati nel centro di Madrid per chiedere le dimissioni del capo del governo. La protesta è esplosa dopo l'arresto di Jose Luis Abalos, ex ministro dei trasporti del governo Sanchez, coinvolto in un'indagine per presunta corruzione che ha scosso la scena politica spagnola. Sul palco, il leader del Partito Popolare, Alberto Nunez Feijoo, ha chiesto apertamente le dimissioni del premier e la convocazione di elezioni anticipate. La folla ha risposto con cori, bandiere e cartelli che invocavano un cambio di governo.