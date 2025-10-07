Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
le immagini dei soccorsi

Madrid, crolla un edificio in pieno centro

La struttura era in fase di ristrutturazione: vigili del fuoco al lavoro

07 Ott 2025 - 17:20
00:54 

Nel centro di Madrid, i vigili del fuoco e i servizi di emergenza sono intervenuti dopo il crollo parziale di un edificio. L'emittente televisiva statale spagnola TVE riferisce che tre persone sono rimaste ferite e che i vigili del fuoco stanno cercando altre cinque persone disperse nell'edificio, che era in fase di ristrutturazione. In un video pubblicato su X dai servizi di emergenza, la facciata dell'edificio era coperta da un enorme telo verde tipicamente utilizzato dalle squadre di costruzione durante la ristrutturazione di edifici vecchi.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri