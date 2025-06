Maddie McCann, riprese le ricerche: sopralluogo in una casa abbandonata

Dopo 18 anni dalla scomparsa, avvenuta il 3 maggio 2007 in Portogallo, sono riprese le ricerche di Madeleine McCann. Le squadre di ricerca sono state viste all'interno di una casa abbandonata nel sud del Paese. La bambina britannica aveva solo tre anni quando scomparve da un appartamento sulla costa dell'Algarve dove era in vacanza con la sua famiglia, scatenando una campagna globale per ritrovarla e una copertura mediatica senza precedenti.