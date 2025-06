Maddie McCann, concluse le nuove ricerche: 18 anni dopo la scomparsa nessuna svolta

Si è chiusa l'ultima giornata di indagini sul caso di Madeleine McCann, a 18 anni dalla misteriosa sparizione della bambina di tre anni, scomparsa nel 2007 da un resort nella località turistica di Praia da Luz, in Portogallo. Le nuove ricerche si sono concentrate nei pressi di Lagos, non lontano dal luogo della scomparsa, coinvolgendo una trentina di agenti tra forze di polizia locali e investigatori tedeschi.

Le autorità stanno cercando di verificare un possibile collegamento tra il caso e un cittadino tedesco già condannato per reati sessuali. Al momento, però, gli inquirenti non hanno diffuso alcun dettaglio ufficiale sull'esito delle perlustrazioni.