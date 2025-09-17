Maddie, liberato in Germania il principale sospettato per la scomparsa

Apprensione e polemiche per la scarcerazione - poche ore fa in Germania - di Christian Bruckner, il principale sospettato per la scomparsa della piccola Madeleine Mccann, sparita da praia da Luz, in Portogallo, nel 2007. Il 49enne tedesco è stato rilasciato dopo 7 anni di reclusione per aver violentato nel 2005, sempre a praia da Luz, una donna di 72 anni. Bruckner sarebbe dovuto rimanere in carcere fino al prossimo gennaio, a causa di un debito di circa 1200 dollari australiani legato a un precedente reato. La somma è stata però interamente pagata da un ex agente di polizia che a suo dire "provava pena" per l'uomo, ma che ora ammette di aver fatto un errore. I procuratori hanno chiesto che Bruckner venga dotato di braccialetto elettronico per tracciare i suoi movimenti e che gli venga tolto il passaporto, temendo una possibile fuga dalla Germania.