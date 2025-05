Macron sul presunto schiaffo da Brigitte: "Stavamo scherzando"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto ai giornalisti che il momento in cui la moglie Brigitte sembra colpirlo in volto era uno scherzo. "Stavamo scherzando, davvero, scherzando con mia moglie", ha detto, aggiungendo che l'incidente è stato ingigantito: "È diventata una sorta di catastrofe geo-planetaria". La coppia è sposata dal 2007 dopo essersi conosciuta al liceo dove lui era studente e lei insegnante. I media francesi hanno cercato di decifrare l'interazione che le telecamere hanno ripreso attraverso la porta appena aperta dell'aereo con la coppia era arrivata a Hanoi, in Vietnam. Il titolo di un articolo sul sito web del quotidiano Le Parisien chiedeva: "Schiaffo o litigio? Le immagini di Emmanuel e Brigitte Macron che sbarcano in Vietnam scatenano molti commenti".