Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video

Macron resta a piedi per colpa di Trump: la "disavventura" durante l'Assemblea Onu

L'auto del presidente francese è stata bloccata dalla polizia a causa del corteo dell'inquilino della Casa Bianca

23 Set 2025 - 12:13
00:54 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri