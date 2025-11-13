Logo Tgcom24
Ricordo solenne

Macron davanti alla lapide della prima vittima dello Stade de France

Parigi onora il ricordo delle vittime del 13 novembre 2015 con una cerimonia intensa

13 Nov 2025 - 17:25
01:00 

A Parigi si sono svolte le commemorazioni dedicate alle vittime degli attentati del 13 novembre 2015, nel decimo anniversario degli attacchi jihadisti che causarono 132 morti e oltre 350 feriti. La giornata si è aperta allo Stade de France, a Saint-Denis, luogo del primo attentato di quella tragica notte. Il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, ha preso parte alla cerimonia dedicata a Manuel Dias, la prima vittima dei terroristi. Una lapide commemorativa è stata svelata alla presenza della moglie e della figlia di Dias, Elia e Sophie, che hanno assistito in silenzio al momento di raccoglimento. Alla cerimonia erano presenti anche il premier Sebastien Lecornu, l'ex presidente François Hollande e la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, tutti riuniti per ricordare le vittime e ribadire l'importanza della memoria collettiva.