Macron davanti alla lapide della prima vittima dello Stade de France

A Parigi si sono svolte le commemorazioni dedicate alle vittime degli attentati del 13 novembre 2015, nel decimo anniversario degli attacchi jihadisti che causarono 132 morti e oltre 350 feriti. La giornata si è aperta allo Stade de France, a Saint-Denis, luogo del primo attentato di quella tragica notte. Il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, ha preso parte alla cerimonia dedicata a Manuel Dias, la prima vittima dei terroristi. Una lapide commemorativa è stata svelata alla presenza della moglie e della figlia di Dias, Elia e Sophie, che hanno assistito in silenzio al momento di raccoglimento. Alla cerimonia erano presenti anche il premier Sebastien Lecornu, l'ex presidente François Hollande e la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, tutti riuniti per ricordare le vittime e ribadire l'importanza della memoria collettiva.