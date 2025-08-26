Logo Tgcom24
Macerata, donna precipita in un dirupo e muore durante un'escursione

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero Drago 54 da Pescara per recuperare il corpo senza vita della donna

26 Ago 2025 - 09:33
00:22 

Durante un'escursione nel  Maceratese su un sentiero di montagna piuttosto esposto sul  Pizzo Berro in territorio di Ussita, una 64enne torinese è  precipitata per circa 35 metri ed è deceduta. L'incidente è  avvenuto intorno alle 15 di lunedì mentre la vittima era in compagna del  marito medico e di altri due escursionisti che non hanno invece  subito alcuna conseguenza. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono  intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero Drago 54 da  Pescara per recuperare il corpo senza vita della donna e il  Soccorso alpino che ha assistito e riportato a valle gli altri  escursionisti.

