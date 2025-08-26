Macerata, donna precipita in un dirupo e muore durante un'escursione

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero Drago 54 da Pescara per recuperare il corpo senza vita della donna
Durante un'escursione nel Maceratese su un sentiero di montagna piuttosto esposto sul Pizzo Berro in territorio di Ussita, una 64enne torinese è precipitata per circa 35 metri ed è deceduta. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di lunedì mentre la vittima era in compagna del marito medico e di altri due escursionisti che non hanno invece subito alcuna conseguenza. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero Drago 54 da Pescara per recuperare il corpo senza vita della donna e il Soccorso alpino che ha assistito e riportato a valle gli altri escursionisti.
