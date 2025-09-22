Logo Tgcom24
Politica
M5s, la carica dei piccoli Conte

In venti contendono la leadership al presidente: chi la spunterà?

di Paolo Scarlata
22 Set 2025 - 14:05
Se il mantra della prima ora col suo "uno vale uno" dava sostanzialmente a tutti uguali possibilità, i 20 che oggi contendono la leadership del M5S al presidente Conte, sembrano di fatto valere poco più che zero. Alle 16 si chiude la sottoscrizione on line delle candidature. Chi avrà raccolto 500 firme potrà sfidare nella decisiva contesa per lo scettro penta stellato Giuseppe Conte. Lui le 500 firme le ha già incassate, gli altri sono ben lontani dal traguardo. Per ora l'unica ad aver qualche piccolissima speranza di ottenerle è Laura Giardina. Poco meno di 400 voti per lei, ne servono altri 100. Tutti gli altri sono lontanissimi.

