Politica
DOPO IL CONFRONTO CON CONTE

M5s, Chiara Appendino si dimette dalla vicepresidenza

L'annuncio dell'ex sindaco di Torino al Consiglio nazionale dei Cinquestelle

di Ida Molaro
18 Ott 2025 - 18:55
01:26 
chiara appendino
m5s