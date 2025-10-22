M5S, Beppe Grillo si riprende il simbolo sul web

Passi, seppure con amarezza, essere stato esautorato dal ruolo di garante del Movimento cinque stelle, ma a rinunciare a quello di padre fondatore Beppe Grillo non ci pensa proprio. Così, a pochi giorni dal direttivo che dovrà eleggere il nuovo presidente pentastellato - o meglio riconfermare Conte in quanto candidato unico - l'ex fondatore del partito lancia l'offensiva. E lo fa ripristinando logo e sito web originari del movimento. Simbolo che è già stato al centro di una contesa giudiziaria tra vecchia e nuova guardia, conclusasi - per ora - con la decisione di aprire una seconda pagina online che si differenzia dall'originale per quel "punto ue" finale al posto del tradizionale "punto it". Un segnale politico, quello di Grillo, mirato a dare un'indicazione agli scontenti? Presto per dirlo. A oggi il sito del comico genovese si limita a pubblicare una serie di ricevute che dimostrerebbe di avanzare ancora un credito dal partito di Conte.