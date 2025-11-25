Lutto a San Diego per la morte di Gramma, la tartaruga delle Galápagos di 141 anni

Al San Diego Zoo è stato dato l’ultimo saluto a Gramma, la storica tartaruga delle Galápagos che avrebbe raggiunto l’incredibile età di 141 anni. Considerata una vera ambasciatrice della sua specie, Gramma è stata una presenza costante e simbolica del parco per quasi un secolo, arrivando tra il 1928 e il 1931 come parte del primo gruppo di tartarughe accolte dallo Zoo. Nel corso della sua vita ha visto cambiare il mondo attorno a sé: oltre venti presidenti statunitensi, due guerre mondiali e due pandemie. Una longevità straordinaria che l’ha resa un’icona amata da generazioni di visitatori, volontari e operatori. Soprannominata “la Regina dello Zoo”, era nota per il suo carattere dolce e per i suoi snack preferiti, come lattuga romana e frutti di cactus.