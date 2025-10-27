Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
ALL’ABBAZIA DI SAN GALGANO

Lucio Corsi sbarca al cinema: il concerto diventa un film

Il concerto movie "La chitarra nella roccia" presentato alla Festa del Cinema di Roma

27 Ott 2025 - 11:40
01:14 

Lucio Corsi ha presentato alla Festa del Cinema di Roma "La Chitarra Nella Roccia", il concert movie che racconta il live realizzato nell’abbazia cistercense di San Galgano, a Chiusdino (Siena). «Fare un concerto in quel luogo magico era un sogno che avevamo da tanto tempo», ha spiegato Corsi. Il film, diretto da Tommaso Ottomano, sarà nei cinema The Space il 3, 4 e 5 novembre, mentre il disco live uscirà il 14 novembre. 