Lucio Corsi sbarca al cinema: il concerto diventa un film

Lucio Corsi ha presentato alla Festa del Cinema di Roma "La Chitarra Nella Roccia", il concert movie che racconta il live realizzato nell’abbazia cistercense di San Galgano, a Chiusdino (Siena). «Fare un concerto in quel luogo magico era un sogno che avevamo da tanto tempo», ha spiegato Corsi. Il film, diretto da Tommaso Ottomano, sarà nei cinema The Space il 3, 4 e 5 novembre, mentre il disco live uscirà il 14 novembre.