Luciano e Ivan: gli artisti del ferro battuto che dall'Italia con le loro opere sono arrivati in tutto il mondo

Una passione trasmessa di generazione in generazione tra i prati e le montagne del Trentino

di Giulia Mutti
11 Set 2025 - 19:46
01:29 

Quintali di fili di ferro che diventano arte con il fuoco e le mani. Sono le opere, dal valore inestimabile, di Luciano e Ivan Zanoni, padre e figlio originari di Caldes, in Val di Sole. Una passione trasmessa di generazione in generazione tra i prati e le montagne del Trentino. Un mestiere antico che conserva ancora il fascino della tradizione. Artisti del ferro battuto che dall'Italia, con le loro opere, sono arrivati in tutto il mondo. Da Parigi fino a Siattle, grazie all'incontro con il pittore Paolo Vallorz e il critico d'arte Giovanni Testori.

