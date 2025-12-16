Lucca, nello studio medico abusivo irrompe la guardia di finanza

Scoperto un falso dottore che praticava agopuntura senza titoli in un appartamento nel centro storico.
Un appartamento trasformato in un improvvisato centro medico, con stanze adibite a sale per trattamenti di agopuntura e pazienti in attesa. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Gruppo di Lucca durante un controllo nel cuore delle mura cittadine.
Il blitz è scattato dopo mesi di accertamenti avviati a partire da segnalazioni sui presunti “miracoli” compiuti da un sedicente medico che operava nel territorio lucchese. Una volta individuato il luogo delle prestazioni, i militari della guardia di finanza hanno fatto accesso all’appartamento, trovando aghi lasciati incustoditi in contenitori improvvisati e privi di qualsiasi sistema di sterilizzazione.
Gli approfondimenti hanno permesso di identificare il responsabile dello studio, risultato privo dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste dalla legge. L’agopuntura, infatti, è una pratica riservata esclusivamente a medici laureati e regolarmente abilitati.
Il titolare dello studio è stato segnalato all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica.