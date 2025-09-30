Logo Tgcom24
Luca Calvani ha sposato il compagno Alessandro Franchini

Come location la coppia ha scelto un'antica fattoria immersa nelle colline toscane, che rispecchia la loro passione per lo stile di vita bucolico

30 Set 2025 - 14:10
01:44 

Luca Calvani ha sposato il compagno Alessandro Franchini, al suo fianco da dieci anni. Come location per il matrimonio hanno scelto un'antica fattoria immersa nelle colline toscane, che rispecchia la loro passione per lo stile di vita bucolico. I due hanno ufficializzato il loro amore davanti alla figlia dell'attore, Bianca, e a diversi ex compagni d’avventura del "Grande Fratello Vip". Tra questi Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Helena Prestes e Javier Martinez.

