Louvre, due tiktoker appendono un loro ritratto nella stanza della Gioconda

Il Louvre di Parigi finisce di nuovo sotto i riflettori e per la precisione su TikTok. Dopo il furto clamoroso dello scorso 19 ottobre - quando quattro ladri hanno rubato i gioielli di Napoleone ancora introvabili - sono due influencer belgi a eludere il sistema di sicurezza dell'edificio. Questa volta nessun cimelio è stato portato via, l'obiettivo era un altro: appendere un quadro che li ritrae accanto alla Gioconda e pubblicare su TikTok tutta l'impresa, dall'entrata al museo al momento in cui l'opera viene attaccata alla parete.

Come spiegano nel video diventato virale, Neal e Senne - questi i loro nomi - sono riusciti a superare i controlli di sicurezza perché non avevano materiale di grandi dimensioni. Il dipinto era arrotolato e la cornice era costituita da pezzi di lego pieghevoli, assemblati una volta entrati nell'edificio, solo un'ora prima della chiusura. Velocissimi, i due tiktoker, hanno poi inserito l'opera, prima di appenderla nella stanza dove è esposto il celebre quadro di Leonardo da Vinci.