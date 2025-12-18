Logo Tgcom24
Mondo
Ancora nessun vincitore

Lotteria Usa, ecco il montepremi record

Il premio vale oltre un miliardo

18 Dic 2025 - 13:21
00:27 

I numeri fanno sognare e pur non essendo il record storico, il jackpot della lotteria americana Powerball ha raggiunto la cifra di 1 miliardo e 267 milioni di dollari. L’estrazione in diretta tv non ha però ancora trovato un vincitore e il bottino sembra destinato a salire ancora.

