Los Angeles, Trump: "Se non avessi inviato le truppe..."

"Se non avessi inviato le truppe a Los Angeles, quella città, una volta splendida e grandiosa, ora brucerebbe, come le 25mila case rase al suolo negli ultimi incendi boschivi malgestiti da un governatore incompetente". Donald Trump sferra il nuovo attacco a Gavin Newsom, che ha annunciato una seconda causa contro l'amministrazione americana. Il presidente ha raddoppiato i riservisti della guardia nazionale - da due a quattromila - e aggiunto 700 marines, i militari d'elite già arrivati nella metropoli californiana. Mosse illegali e sproporzionate, un abuso di potere, secondo il governatore democratico, che a sua volta ha dispiegato altri 800 agenti locali e statali. Un'altra giornata di tensione e nuovi disordini, nelle stesse ore in cui il presidente celebrerà il 250esimo anniversario dell'esercito.