Los Angeles in fiamme per gli scontri tra polizia e manifestanti che protestano da tre giorni contro i blitz delle autorità per l'immigrazione che hanno arrestato centinaia di persone nelle ultime settimane. Trump ha deciso di usare il pugno duro inviando circa 2mila soldati della Guardia Nazionale e accusando il governatore democratico Newsom di 'inettitudine'.