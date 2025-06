Los Angeles, il senatore Padilla ammanettato durante una conferenza stampa

A Los Angeles il senatore democratico Alex Padilla è stato allontanato con la forza, dagli agenti federali, da una conferenza stampa della Segretaria per la Sicurezza Interna Kristi Noem. Poi è stato ammanettato. Padilla voleva fare delle domande sulle retate contro gli immigrati che hanno scatenato proteste in California e in altre zone degli Stati Uniti. Il video è stato diffuso dall'ufficio dello stesso senatore.