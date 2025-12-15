Los Angeles, i rilievi della polizia nella villa dove è stato trovato morto il regista Rob Reiner

Il regista hollywoodiano Rob Reiner e la moglie Michele sono stati trovati senza vita nella loro villa nel quartiere di Brentwood, a Los Angeles. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la scoperta è avvenuta intorno alle 15:30 del 14 dicembre all'interno dell'abitazione a Chadbourne Avenue. Una fonte vicina alla famiglia ha confermato all'emittente televisiva "Nbc News" che i corpi delle due vittime presentavano apparenti ferite da arma da taglio. La polizia di Los Angeles ha avviato un'indagine ipotizzando un duplice omicidio, ma al momento non sta cercando sospetti né persone di interesse.