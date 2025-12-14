Logo Tgcom24
IL DEBUTTO

Lorenzo Berlusconi: il primo ring "da grande" è vincente

Il figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin debutta nel pugilato federale sconfiggendo il coetaneo Filippo Pegorari: la crescita tecnica e agonistica continua

14 Dic 2025 - 09:34
02:26 
pier silvio berlusconi
lorenzo berlusconi
boxe

