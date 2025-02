A Londra si è creata una lunga fila di trattori lungo Whitehall. I mezzi agricoli hanno riempito le strade attorno al Parlamento per protestare contro il governo e le misure fiscali sulle successioni annunciate dai laburisti. Secondo gli agricoltori, le nuove norme fiscali sulle successioni per la proprietà terriera sarebbero una minaccia per il settore agricoli e per la produzione alimentare.