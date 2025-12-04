Logo Tgcom24
Londra, tassisti senza Gps: l'esame si supera imparando a memoria strade e mappe

La prova richiede"di memorizzare almeno un25mila strade e 20mila punti di riferimento, tra cui poi ovviamente bisogna sapersi districare

di Viviana Guglielmi
04 Dic 2025 - 20:50
01:34 

Immaginate di dover memorizzare ogni strada, ogni incrocio, ogni percorso alternativo di una delle città più complesse d’Europa. senza GPS e mappe digitali: solo con la vostra memoria.E' ciò che ancora oggi accade a Londra, dove diventare tassista è una vera e propria missione. Nella capitale britannica il mestiere si conquista superando un esame che nell’era digitale sembra appartenere a un altro secolo. 

