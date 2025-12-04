Londra, tassisti senza Gps: l'esame si supera imparando a memoria strade e mappe

La prova richiede"di memorizzare almeno un25mila strade e 20mila punti di riferimento, tra cui poi ovviamente bisogna sapersi districaredi Viviana Guglielmi
Immaginate di dover memorizzare ogni strada, ogni incrocio, ogni percorso alternativo di una delle città più complesse d’Europa. senza GPS e mappe digitali: solo con la vostra memoria.E' ciò che ancora oggi accade a Londra, dove diventare tassista è una vera e propria missione. Nella capitale britannica il mestiere si conquista superando un esame che nell’era digitale sembra appartenere a un altro secolo.