Londra, tassisti senza Gps: l'esame si supera imparando a memoria strade e mappe

Immaginate di dover memorizzare ogni strada, ogni incrocio, ogni percorso alternativo di una delle città più complesse d’Europa. senza GPS e mappe digitali: solo con la vostra memoria.E' ciò che ancora oggi accade a Londra, dove diventare tassista è una vera e propria missione. Nella capitale britannica il mestiere si conquista superando un esame che nell’era digitale sembra appartenere a un altro secolo.