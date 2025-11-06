Londra, Re Carlo premia l'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale

Re Carlo III ha ospitato un ricevimento a St James's Palace, nel cuore di Londra, per la cerimonia dei Queen Elizabeth Prize for Engineering 2025. Il prestigioso riconoscimento celebra i contributi eccezionali all'innovazione ingegneristica che migliorano la vita delle persone in tutto il mondo. Durante l'evento, il sovrano ha consegnato i premi per i risultati raggiunti nello sviluppo dell'apprendimento automatico applicato all'intelligenza artificiale, un settore in continua espansione che sta rivoluzionando scienza, tecnologia e società. Il Queen Elizabeth Prize for Engineering, istituito in onore della regina Elisabetta II, promuove e sostiene il progresso tecnico come motore di crescita globale e strumento di beneficio per l'umanità.