Londra, polemiche per l'abbattimento di una quercia di 450 anni

Una catena di ristoranti britannica è stata criticata per aver abbattuto una quercia antica, che si ritiene abbia avuto circa 450 anni, all'interno del parcheggio di una delle sue sedi per motivi di salute e sicurezza. I resti del tronco della quercia, largo sei metri, e dei suoi rami sono stati trovati da dipendenti del consiglio locale in un parco a Enfield, Londra. La quercia si trovava nella zona nord di Londra vicino al parcheggio di un ristorante, che sosteneva che rappresentasse un rischio per i clienti.