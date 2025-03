Londra, lo scalo di Heathrow torna operativo

Lo scalo londinese di Heathrow riprende l'operatività. I voli sono ripresi dopo l'interruzione di corrente di ieri. Il primo volo, dopo l'incendio a una centralina elettrica, è partito ieri notte. Dall'aeroporto di Fiumicino sono partiti i primi due voli di linea della British Airways per Londra Heathrow. Anche gli altri sei voli della compagnia britannica programmati in giornata allo scalo romano in partenza per Heathrow risultano operativi, così come quelli in arrivo.