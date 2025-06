Londra, le Guardie di Coldstream in partenza da King's Cross

Vestiti con le tradizionali tuniche scarlatte e i caratteristici colbacchi in pelle d'orso, i membri delle Coldstream Guards sono stati visti alla stazione di King's Cross, a Londra, mentre salivano a bordo di un treno diretto a Berwick-upon-Tweed. Il viaggio segna l'inizio delle celebrazioni per il 375esimo anniversario della fondazione del reggimento. A Berwick, città natale delle Guardie di Coldstream, i militari parteciperanno a una parata solenne per rendere omaggio alla lunga storia della loro unità, una delle più antiche e prestigiose dell’esercito britannico.