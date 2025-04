Londra, la spettacolare protesta di Greenpeace per la tutela degli oceani

Blitz di Greenpeace nel cuore di Londra. Quattro attivisti si sono arrampicati sull'arco di King Charles Street, davanti al Foreign Office, per denunciare i ritardi nella firma del Trattato globale sugli oceani. Sospesi sulle colonne, hanno srotolato un grande striscione raffigurante una tartaruga e il messaggio diretto al ministro degli Esteri David Lammy: "Lammy, don't dally!" (Lammy, non perdere tempo!). La protesta mira a sollecitare il governo britannico ad accelerare l'adesione all'accordo internazionale per la protezione delle acque marine, un impegno fondamentale nella lotta contro il degrado ambientale.