Londra, la regina Camilla serve patate al cartoccio per beneficenza

La regina Camilla ha indossato il grembiule per una causa speciale. A Clarence House, nel cuore di Londra, la sovrana ha servito patate al cartoccio in un camion del Royal Volunteer Service durante un evento per la Meals on Wheels Week, dedicata al volontariato e alla solidarietà nelle comunità locali. L'iniziativa ha riunito membri della National Association of Care Catering e rappresentanti del Royal Voluntary Service, con l'obiettivo di celebrare chi ogni giorno si impegna per offrire pasti e sostegno alle persone più fragili. Camilla, sorridente e a suo agio tra padelle e cartocci, ha accolto gli ospiti mostrando vicinanza e gratitudine ai volontari. Un gesto semplice ma ricco di significato, che sottolinea l’impegno della regina nel promuovere l'importanza del servizio alla comunità.