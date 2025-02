Londra, la Grenfell Tower sarà demolita: protestano i parenti delle vittime

Uno dei simboli dello sfruttamento immobiliare di Londra, diventato trappola mortale per 72 persone, è destinato a venire abbattuto. Lo ha stabilito il governo laburista dando il via libera all'atteso piano per la demolizione totale di Grenfell Tower, il grattacielo di edilizia popolare teatro nel giugno del 2017 dell'incendio devastante in cui persero la vita fra gli inquilini anche i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi. La decisione ha scatenato l'ira e le proteste delle associazioni che rappresentano i sopravvissuti e i familiari delle vittime: favorevoli da sempre all'idea di una qualche forma di ripristino e conservazione della struttura, e contrari a un epilogo che per loro cancella di fatto la memoria di quanto accaduto.