Londra, incendio nell'abitazione privata del premier Starmer: arrestato un 21enne

Un uomo di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di aver appiccato un incendio doloso "con l'intento di mettere a repentaglio vite umane" presso l'ex residenza privata del primo ministro britannico Keir Starmer, che il premier ha dato in affitto da quando è stato eletto e si è spostato a Downing Street. Lo ha annunciato la polizia londinese. L'incendio ha danneggiato l'ingresso della proprietà, a Londra. L'unità antiterrorismo della polizia metropolitana sta inoltre indagando su "due incidenti correlati" che hanno coinvolto un veicolo in fiamme e un'altra proprietà, si legge in una nota.