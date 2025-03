Londra, incendio all'aeroporto di Heathrow: cancellati oltre 1.300 voli

Sono almeno 1.351 i voli cancellati all'aeroporto londinese di Heathrow a causa dell'incendio alla succursale elettrica di Hayes, nel comune di Hillingdon, che ha anche provocato una vasta interruzione di corrente elettrica. British Airways ha dichiarato che l'impatto dell'incendio è "significativo". L'aeroporto è stato chiuso nella notte, ai passeggeri è stato chiesto di non andare allo scalo finché non riaprirà, l'aeroporto di Gatwick accoglierà intanto alcuni voli per Londra destinati a Heathrow, dove intanto è tornata la corrente. Sono ancora quasi 5mila le abitazioni senza elettricità.