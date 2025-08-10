Londra, arresti di massa alle proteste pro-Pal

La polizia di Londra ha arrestato 466 persone tra i partecipanti alla manifestazione contro la decisione del Regno Unito di vietare il Palestine Action Group, in quello che è il "più grande arresto di massa mai avvenuto" durante una singola protesta nella capitale britannica, secondo quanto dichiarato al Guardian dagli attivisti. Gli arresti sono avvenuti dopo che centinaia di persone si sono radunate in Parliament Square a Londra per denunciare la guerra di Israele contro Gaza, esponendo cartelli con il messaggio: 'Mi oppongo al genocidio. Sostengo Palestine Action'.