ATMOSFERA DI FESTA

Londra, a Covent Garden è già Natale: acceso l'albero

Il Market Building e l'albero gigante illuminano la celebre piazza

13 Nov 2025 - 11:29
00:30 

Covent Garden, uno dei luoghi simbolo del centro di Londra, si accende con le luci di Natale. L'albero di Natale, alto più di 16 metri, è stato acceso davanti a centinaia di persone accorse per assistere all'evento. 