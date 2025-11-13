Londra, a Covent Garden è già Natale: acceso l'albero

Il Market Building e l'albero gigante illuminano la celebre piazza
Covent Garden, uno dei luoghi simbolo del centro di Londra, si accende con le luci di Natale. L'albero di Natale, alto più di 16 metri, è stato acceso davanti a centinaia di persone accorse per assistere all'evento.
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.