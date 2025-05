Londra, 30mila papaveri di ceramica per i caduti della Seconda Guerra Mondiale

La Torre di Londra si è trasformata in un simbolo vivente della memoria con una toccante installazione composta da quasi 30mila papaveri in ceramica, realizzata per commemorare l'80esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. L'opera è stata allestita all'interno delle mura della Torre, dove le distese di papaveri evocano una "ferita" visiva, segno del profondo sacrificio umano causato dal conflitto. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche la regina Camilla, che ha reso omaggio ai caduti accanto ai guardiani della Torre.