Lodo Franceshini, la Schlein sotto assedio

Non basta il consenso conquistato nelle urne, per la prima volta dopo anni. E nemmeno il faticoso tentativo di ricostruire l'identità, smarrita, di un partito, spostando l'asse a sinistra. Anzi, forse è proprio questa la colpa di Elly Schlein, agli occhi delle varie forze centriste che gravitano dentro e fuori dal Pd. E allora ecco il lodo Franceschini, che sollecita la segretaria ad archiviare il cosiddetto campo largo, o progressista che dir si voglia, e incalza: marciare divisi per colpire uniti.